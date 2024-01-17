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القصرين: تخصيص 1360 مساعدة لمجابهة موجة البرد لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 14:13 قراءة: 1 د, 0 ث
      
خصّص الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي 1360 مساعدة اجتماعية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وفاقدة السند بولاية القصرين، وذلك من أجل مساعدتها على مجابهة موجة البرد التي تعيش على وقعها حاليا جل مناطق الجهة.

وأشار المتصرف الجهوي للتضامن الإجتماعي بالقصرين، طارق الهدواي، في تصريح إعلامي، إلى أن اللجان المحلية للتضامن الإجتماعي شرعت بعد في توزيع هذه المساعدات على مستحقيها بكافة المعتمديات (70 مساعدة في كل معتمدية) بالتنسيق مع السلط الجهوية والمعتمدين واللجان المحلية للتضامن الإجتماعي،.
وبيّن أن المساعدات تشمل أغطية صوفية وحشايا وطرود غذائية مع ملابس ستوزع وفقا لقائمة بالعائلات المستهدفة تم تحديدها سابقا بعد جلسات محلية التأمت للغرض بمقرات المعتمديات بحضور رؤساء الوحدات المحلية للشؤون الإجتماعية.
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وأوضح أن القائمة المذكورة يجب أن تكون بها تقاطعات مع برنامج الأمان الإجتماعي حتى تذهب إلى مستحقيها من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والفاقدة للسند القاطنة في سفوح الجبال والمناطق الريفية النائية الأكثر برودة.
يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أعطى يوم الجمعة 12 جانفي الجاري إشارة انطلاق توجيه شاحنات مساعدات إلى الولايات الأكثر عرضة للتقلبات المناخية وذلك بمقر اللّجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالكاف، علما أن هذه المساعدات تندرج في إطار البرنامج الوطني لمجابهة موجة البرد، الذي ينفذه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، بهدف تكريس دور الدولة الاجتماعية الراعية لكل الفئات وخاصة الفئات محدودة الدخل والمفقّرة.


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