المهدية: انطلاق أشغال تهذيب وتهيئة حي الطاهر صفر بالمهدية بكلفة 5 مليون دينار

انطلقت اشغال تهذيب وتهيئة حي الطاهر صفر بمنطقة الزقانة بالمهدية، الثلاثاء، ضمن القسط الأول من برنامج الجيل الثاني لتهذيب وإدماج الأحياء السكنية (2022 - 2026)



وتبلغ كلفة المشروع، الذي تنفذه وكالة التهذيب والتجديد العمراني، 5 ملايين دينار ويتضمن تعبيد 33 ألف متر مربع من الطرقات بالخرسانة الإسفلتية وتغليف 10 آلاف متر مربع من الطرقات.





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وتشتمل مكونات المشروع، وقد حددت فترة إنجازه بـ365 يوم، على تركيز 405 نقطة إنارة عمومية والربط بشبكة تصريف مياه الأمطار على طول 885 مترا.



ويشار إلى أن برنامج الجيل الثاني لتهذيب وادماج الأحياء السكنية بجهة المهدية يستهدف 11 حيا سكنيا على أقساط بكلفة جملية مجموعها 30 مليون دينار.



وكانت اشغال حيين سكنيين، ضمن نفس البرنامج، قد انطلقت بكل من الحي الجديد بالجم مع نسبة تقدم في الإنجاز تقارب 25 بالمائة وكلفة 055ر3 م د علاوة على حي ابن خلدون بالسواسي وتقدم مستوى الإنجاز إلى حدود 80 بالمائة فيما بلغت كلفته 900 ألف دينار.



ووصلت بقية المشاريع المبرمجة، في إطار نفس البرنامج، نسب مختلفة من الدراسات واستكمال الإجراءات الإدارية في انتظار انطلاق اشغال الإنجاز.



وتتضمن التدخلا كل من حي الحكايمة (المهدية) حي التلالسة (الجم) حي النفاتية (شربان) وحي الحوس (بومرداس) وحي الشعبي - ميناء المناقع (قصور الساف) وحي حشاد 2 (سيدي علوان) وحي قبودية (الشاية) وحي الغضابنة - الخمارة (الشابة)