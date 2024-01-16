كأس إفريقيا للأمم -كوت ديفوار 2023+1.. المنتخب المغربي يدخل غدا غمار البطولة

يدخل المنتخب المغربي، غدا الأربعاء المنافسة ضمن نهائيات كاس الامم الافريقية "كان 2024 " عندما يلاقي نظيره التنزاني، على أرضية ملعب لوران بوكو بسان بيدرو، في اطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة، ضمن نهائيات كأس إفريقيا للأمم (كوت ديفوار 2023) .



وسيكون منتخب زملاء أشرف حكيمي الفريق العربي الخامس من منتخبات شمال افريقيا الذي يدخل غمار البطولة غدا الاربعاء بعد منتخب مصرالمتعادل في الجولة الاولى مع موزمبيق 2-2 ومنتخب الجزائر الذي تعادل امس ايضا مع انغولا 1-1 وموريتانيا التي تلاقي اليوم الثلاثاء بوركينا فاسو والمنتخب التونسي الذي سيتبارى مساء اليوم مع ناميبيا.





...



ونقلت وكالة الانباء المغربية (ومع) عن مساعد مدرب المنتخب الوطني المغربي ، رشيد بن محمود، قوله : "نحن مطالبون بالفوز يوم الأربعاء على تنزانيا، فهذه المباراة مهمة للغاية وهي مفتاح تأهلنا للدور المقبل والدخول بشكل جيد في المنافسة".



ويسعى المنتخب المغربي الذي يعتبره ملاحظون ، أحد المرشحين للظفر بالبطولة بناء على الوجه الذي ظهر به في مونديال قطر 2022 الى ضمان انطلاقة قوية في البطولة الافريقية. وكان منتخب المغرب خرج من ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا الأخيرة (الكاميرون-2021) أمام مصر (1-2



وسيواجه أسود الأطلس خلال الجولة الثانية منتخب الكونغو الديمقراطية في 21 جانفي الجاري قبل مواجهة زامبيا في 24 من نفس الشهر .