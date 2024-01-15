الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مرحلة تفادي النزول

في ما يلي روزنامة مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (موسم 2023-2024) التي سحبت مساء اليوم الاحد في برنامج "ستاد الكان" على القناة الوطنية الاولى:

الجولة الاولى

النادي البنزرتي - نجم المتلوي

مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي



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قوافل قفصة - اتحاد بنقردان

اتحاد تطاوين - مستقبل المرسى



الجولة الثانية

مستقبل المرسى - قوافل قفصة

الاولمبي الباجي - النادي البنزرتي

اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان

نجم المتلوي - اتحاد تطاوين

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الجولة الثالثة

نجم المتلوي - مستقبل المرسى

النادي البنزرتي - اتحاد بنقردان

اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي

مستقبل سليمان - قوافل قفصة



الجولة الرابعة

قوافل قفصة - النادي البنزرتي

مستقبل المرسى - مستقبل سليمان

اتحاد بنقردان - اتحاد تطاوين

الاولمبي الباجي - نجم المتلوي



الجولة الخامسة

نجم المتلوي - اتحاد بنقردان

اتحاد تطاوين - قوافل قفصة

النادي البنزرتي - مستقبل سليمان

الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى



الجولة السادسة

قوافل قفصة - نجم المتلوي

النادي البنزرتي - مستقبل المرسى

اتحاد بنقردان - الاولمبي الباجي

مستقبل سليمان - اتحاد تطاوين



الجولة السابعة

مستقبل المرسى - اتحاد بنقردان

نجم المتلوي - مستقبل سليمان

اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي

الاولمبي الباجي - قوافل قفصة



وفي ما يلي تذكير بنقاط الحوافز في مرحلة تفادي النزول:

اتحاد بنقردان 4 ن

النادي البنزرتي 4

الاولمبي الباجي 3

نجم المتلوي 3

قوافل قفصة 2

اتحاد تطاوين 2

مستقبل سليمان 0

مستقبل المرسى 0



وينزل في اعقاب هذه المرحلة صاحبا المركزين السابع والثامن الى الرابطة المحترفة الثانية.

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