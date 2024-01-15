الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مرحلة تفادي النزول

في ما يلي روزنامة مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (موسم 2023-2024) التي سحبت مساء اليوم الاحد في برنامج "ستاد الكان" على القناة الوطنية الاولى:
الجولة الاولى
النادي البنزرتي - نجم المتلوي
مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي
الجولة الاولى
النادي البنزرتي - نجم المتلوي
مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي
قوافل قفصة - اتحاد بنقردان
اتحاد تطاوين - مستقبل المرسى
الجولة الثانية
مستقبل المرسى - قوافل قفصة
الاولمبي الباجي - النادي البنزرتي
اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان
نجم المتلوي - اتحاد تطاوين
الجولة الثالثة
نجم المتلوي - مستقبل المرسى
النادي البنزرتي - اتحاد بنقردان
اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي
مستقبل سليمان - قوافل قفصة
الجولة الرابعة
قوافل قفصة - النادي البنزرتي
مستقبل المرسى - مستقبل سليمان
اتحاد بنقردان - اتحاد تطاوين
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي
الجولة الخامسة
نجم المتلوي - اتحاد بنقردان
اتحاد تطاوين - قوافل قفصة
النادي البنزرتي - مستقبل سليمان
الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى
الجولة السادسة
قوافل قفصة - نجم المتلوي
النادي البنزرتي - مستقبل المرسى
اتحاد بنقردان - الاولمبي الباجي
مستقبل سليمان - اتحاد تطاوين
الجولة السابعة
مستقبل المرسى - اتحاد بنقردان
نجم المتلوي - مستقبل سليمان
اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي
الاولمبي الباجي - قوافل قفصة
وفي ما يلي تذكير بنقاط الحوافز في مرحلة تفادي النزول:
اتحاد بنقردان 4 ن
النادي البنزرتي 4
الاولمبي الباجي 3
نجم المتلوي 3
قوافل قفصة 2
اتحاد تطاوين 2
مستقبل سليمان 0
مستقبل المرسى 0
وينزل في اعقاب هذه المرحلة صاحبا المركزين السابع والثامن الى الرابطة المحترفة الثانية.
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