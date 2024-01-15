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الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مرحلة تفادي النزول

Publié le Lundi 15 Janvier 2024 - 00:10 قراءة: 1 د, 18 ث
      
في ما يلي روزنامة مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (موسم 2023-2024) التي سحبت مساء اليوم الاحد في برنامج "ستاد الكان" على القناة الوطنية الاولى:
الجولة الاولى
النادي البنزرتي - نجم المتلوي
مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي
...

قوافل قفصة - اتحاد بنقردان
اتحاد تطاوين - مستقبل المرسى

الجولة الثانية
مستقبل المرسى - قوافل قفصة
الاولمبي الباجي - النادي البنزرتي
اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان
نجم المتلوي - اتحاد تطاوين
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الجولة الثالثة
نجم المتلوي - مستقبل المرسى
النادي البنزرتي - اتحاد بنقردان
اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي
مستقبل سليمان - قوافل قفصة

الجولة الرابعة
قوافل قفصة - النادي البنزرتي
مستقبل المرسى - مستقبل سليمان
اتحاد بنقردان - اتحاد تطاوين
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي

الجولة الخامسة
نجم المتلوي - اتحاد بنقردان
اتحاد تطاوين - قوافل قفصة
النادي البنزرتي - مستقبل سليمان
الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى

الجولة السادسة
قوافل قفصة - نجم المتلوي
النادي البنزرتي - مستقبل المرسى
اتحاد بنقردان - الاولمبي الباجي
مستقبل سليمان - اتحاد تطاوين

الجولة السابعة
مستقبل المرسى - اتحاد بنقردان
نجم المتلوي - مستقبل سليمان
اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي
الاولمبي الباجي - قوافل قفصة

وفي ما يلي تذكير بنقاط الحوافز في مرحلة تفادي النزول:
اتحاد بنقردان 4 ن
النادي البنزرتي 4
الاولمبي الباجي 3
نجم المتلوي 3
قوافل قفصة 2
اتحاد تطاوين 2
مستقبل سليمان 0
مستقبل المرسى 0

وينزل في اعقاب هذه المرحلة صاحبا المركزين السابع والثامن الى الرابطة المحترفة الثانية.


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