الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مرحلة التتويج

في ما يلي روزنامة مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (موسم 2023-2024) التي سحبت مساء اليوم الاحد في برنامج "ستاد الكان" على قناة الوطنية الاولى:

الجولة الاولى



النادي الصفاقسي - النادي الافريقي



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الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي

الترجي الرياضي - الملعب التونسي



الجولة الثانية

الملعب التونسي - النادي الصفاقسي

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

النجم الساحلي - الترجي الرياضي



الجولة الثالثة

النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري

الترجي الرياضي - النادي الافريقي

الملعب التونسي - النجم الساحلي



الجولة الرابعة

الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي

النادي الافريقي - الملعب التونسي

النادي الصفاقسي - النجم الساحلي

الجولة الخامسة

الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي

الملعب التونسي - الاتحاد المنستيري

النجم الساحلي - النادي الافريقي



وفي ما يلي تذكير بنقاط الحوافز:

النجم الساحلي 3 ن

الترجي الرياضي 3

الملعب التونسي 2

الاتحاد المنستيري 2

النادي الافريقي 1

النادي الصفاقسي 1



