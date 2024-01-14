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الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مرحلة التتويج

Publié le Dimanche 14 Janvier 2024 - 23:17 قراءة: 0 د, 43 ث
      
في ما يلي روزنامة مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (موسم 2023-2024) التي سحبت مساء اليوم الاحد في برنامج "ستاد الكان" على قناة الوطنية الاولى:
الجولة الاولى

النادي الصفاقسي - النادي الافريقي
...

الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي
الترجي الرياضي - الملعب التونسي

الجولة الثانية
الملعب التونسي - النادي الصفاقسي
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
النجم الساحلي - الترجي الرياضي

الجولة الثالثة
النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري
الترجي الرياضي - النادي الافريقي
الملعب التونسي - النجم الساحلي

الجولة الرابعة
الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي
النادي الافريقي - الملعب التونسي
النادي الصفاقسي - النجم الساحلي
الجولة الخامسة
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي
الملعب التونسي - الاتحاد المنستيري
النجم الساحلي - النادي الافريقي

وفي ما يلي تذكير بنقاط الحوافز:
النجم الساحلي 3 ن
الترجي الرياضي 3
الملعب التونسي 2
الاتحاد المنستيري 2
النادي الافريقي 1
النادي الصفاقسي 1



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