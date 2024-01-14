منوبة: انتفاع 350 شخصا بخدمات قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات للهلال الأحمر بوادي الليل

انتفع اليوم الأحد، 350 شخصا من مختلف الفئات العمرية وخاصة من المسنين، بخدمات قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات نظّمتها الهيئة المحلية للهلال الأحمر، بالمدرسة الابتدائية طارق بوسنة ببجاوة 1 من معتمدية وادي الليل، حسب ما أكدته رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر ايمان الحمروني مساء اليوم لصحفية (وات) بمنوبة.

وأمّنت مجموعة من الاطارات الطبية وشبه الطبية والمختصين في علم نفس والتغذية، عيادات طبية مجانية متنوعة على غرار الطبّ العام وطبّ الاسنان وطب العيون والأمراض المزمنة وطب الأطفال وطب النساء والتوليد.

وسجلت هذه القافلة الصحية المنتظمة، بإشراف معتمدية وادي الليل وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية، اقبالا هاما على مختلف خدماتها التحسيسية والتوعوية أيضا، والتي ساهم فيها متطوعو الهلال الأحمر من أطباء وممرضين ومساهمين بالأدوية والتجهيزات من الصيدليات الخاصة، حسب ذات المصدر.

وأشارت الحمروني الى ان القافلة التي تخللتها فقرات تنشيطية وتحسيسية تأتي في اطار تقريب الخدمات الصحية من المتساكنين والشباب، وخاصة من الفئات الاجتماعية المحدودة الدخل لتمكينها من كشوفات وعيادات مجانية والاطمئنان على صحتها، وتكريس مدى أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز عمل الهياكل الرسمية وتنمية الوعي الصحي بين المواطنين وتعزيز المد التضامني.



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ولاقت القافلة استحسان العديد من المنتفعين وممثلي المجتمع المدني، الذين أثنوا كذلك على دور الهلال الأحمر ومجهوداته المبذولة بتنظيم مثل هذ ه المبادرات الصحية التضامنية ودعمه المجال الإنساني بجوانبه الصحية والإجتماعية.