ارتفاع عدد المسافرين في المطارات التونسية سنة 2023 الى مستوى غير مسبوق ليتجاوز 8 ملايين مسافر - ديوان الطّيران المدني

ارتفع العدد الجملي للمسافرين في المطارات التونسية بنسبة 9ر21 بالمائة، ليبلغ مستوى غير مسبوق منذ احداث الديوان الطّيران المدني والمطارات، ناهز 8 ملايين و813 الف و40 مسافرا سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، وفق ما أكده الديوان في احصائيات نشرها، السبت.



وأشار ديوان الطّيران المدني والمطارات إلى تطور العدد الجملي للمسافرين في مطار تونس قرطاج بنحو 7ر19 بالمائة ليبلغ 6 ملايين و649 الف و912 مسافرا وبنسبة 4ر28 بالمائة في مطار جربة جرجيس (مليون و964 الف و347 مسافرا) وبنحو 1ر46 بالمائة في مطار صفاقس طينة (173 الف و984 مسافرا).





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وزاد عدد المسافرين، أيضا، في مطار توزر نفطة بنسبة 4ر8 بالمائة (18 الف و454 مسافرا)، في حين تراجع عددهم في مطاري قابس مطماطة وطبرقة عين دراهم على التوالي بنسبة 1ر10 بالمائة و1ر16 بالمائة.



وفي ما يتعلق بحركة الطّائرات، شهدت المطارات التونسية المستغلة من ديوان الطّيران المدني والمطارات تطورا للعدد الجملي للطائرات، سنة 2023، بنسبة 68ر15 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، ليبلغ 372 75 رحلة



وارتفع عدد الطائرات بنسبة 4ر17 بالمائة بمطار تونس قرطاج ليصل الى 961 55 رحلة، كما تحسن عدد الطائرات بنسبة 5ر15 بالمائة في مطار جربة جرجيس ليناهز 939 14 رحلة وكذلك الشأن بالنسبة لعدد الطائرات بمطار صفاقس طينة الذي تطور بنسبة 2 بالمائة (810 3 رحلة).



في المقابل، تقلص عدد الطائرات في كلّ من مطار توزر نفطة وقابس مطماطة وطبرقة عين دراهم على التوالي بنسبة 5ر4 بالمائة و20 بالمائة و3ر35 بالمائة.





وسجل ديوان الطّيران المدني والمطارات ارتفاعا لحركة عبور المجال الجوّي التّونسي بنسبة 4ر42 بالمائة ليبلغ 718 53 حركة عبور سنة 2023، مقارنة بسنة 2022.

