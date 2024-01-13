البطولة العربية للسباحة للاواسط - حصيلة المنتخب التونسي ترتفع الى 44 ميدالية منها 16 ذهبية

عززت عناصر المنتخب التونسي للسباحة امس الجمعة رصيدها الى 44 ميدالية (16 ذهبية و14 فضية و14 برونزية) في اعقاب اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية للاواسط التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة من 10 الى 15 جانفي الجاري.

وظفرت العناصر الوطنية خلال منافسات اليوم الثالث ب6 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.

وجاءت الذهبيات بواسطة امنة حسنة في سباق 50م سباحة حرة وبركات عزيز في سباق 100 سباحة على الصدر وعزة بلحاج بريك في سباق 100م سباحة على الصدر ورامي الرحموني في سباق 200م 4 سباحات وعائشة بن ميلاد في سباق 200م سباحة على الظهر وهاني مصفر في سباق 1500م سباحة حرة.

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