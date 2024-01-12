Babnet

ضبط 3 عناصر تكفيرية مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية ( الإدارة العامّة للحرس الوطني)

Publié le Vendredi 12 Janvier 2024 - 15:24 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفادت الإدارة العامّة للحرس الوطني بأنّ الوحدات الإستعلاماتية بمنطقتي الحرس الوطني بطبربة وبنعروس تمكّنت وبمشاركة مصالح التوقي من الإرهاب بأقاليم بنزرت وتونس و بنعروس والإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب بالعوينة من 03 عناصر تكفيرية مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء الى تنظيم إرهابي

وأوضحت إدارة الحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة أنّ أحكاما سجنية صادرة في شأنهم تتراوح بين سنة و سنتين ، مشيرة الى انّ النيابة العمومية أذنت إثر مراجعتها بإتخاذ ما يتعين .

...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280291


babnet
Can 2024
  J-1

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 16:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 16:47 Tunis
All Radio in One    
*.*.*