ضبط 3 عناصر تكفيرية مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية ( الإدارة العامّة للحرس الوطني)

أفادت الإدارة العامّة للحرس الوطني بأنّ الوحدات الإستعلاماتية بمنطقتي الحرس الوطني بطبربة وبنعروس تمكّنت وبمشاركة مصالح التوقي من الإرهاب بأقاليم بنزرت وتونس و بنعروس والإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب بالعوينة من 03 عناصر تكفيرية مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء الى تنظيم إرهابي



وأوضحت إدارة الحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة أنّ أحكاما سجنية صادرة في شأنهم تتراوح بين سنة و سنتين ، مشيرة الى انّ النيابة العمومية أذنت إثر مراجعتها بإتخاذ ما يتعين .





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