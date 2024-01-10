عدد من مشاريع القوانين والاوامر، ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الأربعاء في قصر قرطاج، برئيس الحكومة أحمد الحشاني.



وتناول اللقاء سير العمل الحكومي بوجه عام وعددا من مشاريع القوانين والأوامر التي تم التداول فيها في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء على وجه الخصوص، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





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ومن بين أهم المشاريع التي شدد عليها رئيس الجمهورية، المشروع المتعلق بالقضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي، مبينا أنه آثر أن يكون هذا المشروع حاملا لهذا الاسم عوض الاندماج لانه لا يمكن ان يتحقق الاندماج المنشود إلا بالقضاء على أسباب الإقصاء.



وقال في هذا السياق، "إن عديد المفاهيم التي وضعت في الخارج انتهت مدة صلوحيتها فضلا عن أنها لم تؤد إلا إلى مزيد الإقصاء والتهميش، وللأسف هناك من ما يزال يتعامل في تونس مع هذه المفاهيم دون أن ينظر في مصدرها ودون أن يكلف نفسه عناء النظر في نتائجها، فالإقصاء هو نتيجة جملة من الاختيارات الخاطئة ولجملة من الإملاءات من الخارج، وما لم نعول على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية النابعة من ارادة الشعب، لا يمكن تحقيق الاندماج على قاعدة العدل والانصاف وعلى قاعدة قيام الدولة بدورها الاجتماعي".

