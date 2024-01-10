بطولة امم افريقيثا لكرة اليد (مصر 2024): المنتخب التونسي ينهي تحضيراته بملاقاة نظيره الجزائري يومي 11 و13 جانفي في الحمامات

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد ان المنتخب التونسي سيختتم سلسلة تحضيراته استعدادا لنهائيات بطولة امم افريقيا 2024 باجراء مقابلتين وديتين مع نظيره الجزائري يومي 11 و13 جانفي الجاري بقاعة الحمامات.



واوضحت الجامعة ان المقابلة الودية الاولى امام الجزائر ستقام يوم الخميس 11 جانفي على الساعة السادسة مساء بدون جمهور فيما ستدور المباراة الثانية يوم السبت 13 من نفس الشهر على الساعة الخامسة مساء.

وستقام البطولة الافريقية التي ستحتضنها العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 19 الى 29 جانفي الجاري وهي مؤهلة للالعاب الاولمبية باريس 2024 .

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