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وزير الخارجية الصيني يزور تونس أيام 14 و15 و16 جانفي الجارى

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 18:05 قراءة: 0 د, 29 ث
      
يؤدى وزير الشؤون الخارجية الصيني، وانغ يي زيارة رسمية إلى تونس أيام 14 و15 و16 جانفي 2024، وفق ما ورد في بلاغ صدر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إثر لقاء جمع الوزير نبيل عمار مع السفير الصيني وان لي أمس الثلاثاء بمقر الوزارة
وأفادت الوزارة بأن الزيارة تتزامن مع الاحتفال بستينية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصين

وتطرّق الوزير خلال هذا اللقاء إلى علاقات الصداقة والتعاون التونسية الصينية والإعداد للاستحقاقات الهامة القادمة
...

وثمّن علاقات التعاون المتميزة التي تربط تونس والصين، مؤكّدا حرص تونس على مزيد تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.




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