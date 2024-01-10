شاكر مفتاح مدربا جديدا لمستقبل المرسى

اعلن مستقبل المرسى عن تعاقده مع المدرب شاكر مفتاح للاشراف على فريق اكابر كرة القدم لبقية الموسم الرياضي 2023-2024.



وكان مستقبل المرسى استهل الموسم تحت قيادة المدرب خالد بن يحي قبل حصول القطيعة في موفى شهر سبتمبر الماضي بسبب سوء النتائج ليعوضه عبد الستار بن موسى الذي انهى ايضا تجربته مع الفريق في نهايةشهر ديسمبر الفارط لضعف النتائج كذلك.





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وفي المقابل، كان شاكر مفتاح خلال المرحلة الاولى للبطولة مدربا لقوافل قفصة لكنه انسحب في نهاية شهر نوفمبر الفارط نتيجة سوء النتائج.



وانهى مستقبل المرسى المرحلة الاولى للبطولة في المركز الاخير ضمن المجموعة الثانية وسيخوض بداية من يوم 3 فيفري القادم مرحلة تفادي النزول. وسيدخل فريق الضاحية الشمالية منافسات "البلاي اوت" بلا رصيد شانه في ذلك شان مستقبل سليمان خلف اتحاد بن قردن (+4 نقاط حوافز) و النادي البنزرتي (+4 نقاط حوافز) والأولمبي الباجي (+3 نقاط حوافز) و نجم المتلوي (+3 نقاط حوفز) وقوافل قفصة (+ نقطتي حوافز) و اتحاد تطاوين (+ نقطتي حوافز).