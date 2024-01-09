وزير الفلاحة: مستوى استعمال الأسمدة في تونس لا زال عند مستويات مقبولة

قال وزير الفلاحة والموارد المائية الصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، أن مستوى استعمال الأسمدة في تونس لا يزال عند مستويات مقبولة.



وأوضح بلعاتي، الثلاثاء، بالعاصمة لدى إشرافه على افتتاح اشغال الندوة التي ينظمها والمجمع الكيميائي التونسي بالتعاون مع الإتحاد العربي للأسمدة حول "تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطاع الأسمدة"، ان ذلك يعود إلى جهود التحسيس والإرشاد لفائدة الفلاّحين باستعمال الكميّات الضرورية حسب التحاليل، وأيضا، إلى الإرتفاع المشط لأسعار هذه المواد.





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وبين أنّ قطاع الأسمدة يلعب دورا محوريا بتونس على مستوى إسهامه في تحقيق التنمية الاقتصادية بالنظر إلى تدفق العملة الصعبة بفضل صادرات القطاع فضلا عن تحسينه لمردودية القطاع الفلاحي وتوفيره لمواطن الشغل بمناطق الإنتاج والتصنيع.



وأفاد أن حاجيات القطاع الفلاحي من الأسمدة تقدر بحوالي 500 ألف طن من المواد الصلبة و2 مليون لتر من المواد السائبة أغلبها من المنتجات، بحجم 340 الف طن، في ما يقع توفير الكميّات المتبقيّة عن طريق التوريد من قبل المجمع الكيميائي التونسي والقطاع الخاص.



وأكّد، من جهة أخرى، أنّ إدماج تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي على مستوى البلدان العربية في قطاع إنتاج الأسمدة يمثل اليوم حافزا هامّا للنهوض بالقطاع لكسب رهان تطوير الانظمة الفلاحية وتحقيق الأمن الغذائي.



وأضاف أن التحديات الجديدة، التّي تواجه العالم، وخاصّة، الدول العربية في ظل التغيّرات المناخية وتواتر الأزمات الإقليمية، تحتم على الأطراف المتداخلة ضرورة تعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي في جميع المجالات، خاصّة، القطاع الزراعي لتحقيق الامن الغذائي للشعوب العربية.



واعتبر أن التحكم في التقنيات الزراعية والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها وتثمين التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات بين البلدان العربية يعد رافدا هاما في تحقيق الأمن الغذائي العربي مبرزا أنّ العالم العربي عموما وتونس على وجه الخصوص يواجهان تحديات فيما يتعلق بالانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية.



وأشار في السياق ذاته إلى أنّ السلطات في تونس قد توقعت أن تظهر هذه الانعكاسات على المدى المتوسط أو البعيد الا أن هذه التوقعات كانت خاطئة إذ فاقت درجات الحرارة خلال الصائفة المنقضية ال 50 درجة.



وفسر الوزير ان ارتفاع درجات الحرارة كان له انعكاسات سلبية منها، خصوصا، اندلاع الحرائق، التي شملت مساحات غابية، وتبخر كميّات كبيرة من المياه السطحية والمياه الموجودة في السدود مؤكدا ان تونس خسرت في يوم واحد ما يقارب 900 ألف متر مكعب من المياه.



وأبرز بلعاتي أن هذا الواقع المناخي الجديد، الذي "أجبرنا على مواجهة تبعاته السلبية يتطلب تظافر كل الجهود لإيجاد السبل الكفيلة لمواجهته".



ودعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في هذا الصدد، الدول المتسببة في هذا التغيّر أن تتحمل مسؤولياتها موضحا أنّه تم تخصيص منذ 5 سنوات مضت مبلغا قدره 100 مليار دولار لفائدة الدول المتضررة من التغير في المناخ والتي بقيت حبرا على ورق.