وزير السيّاحة يعلن الانطلاق في برنامج الجودة الشاملة في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية

أعلن وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، خلال جلسة عمل عقدها، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، عن الانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج الجودة الشاملة في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، لتحسين مردوديتهما ليصبحا ذات قدرة تنافسية عالية بما ييسر الترويج لهما عالميا.



وأبرز بلحسين، وفق بلاغ لوزارة السياحة، أهمية هذا البرنامج في تحسين جودة الخدمات السياحية مما يساهم في مزيد تدعيم السياحة الداخلية واستقطاب السياح ذوي القدرة الإنفاقية العالية وجعل القطاع أكثر استدامة.





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وأكد وجود إرادة واضحة لتعميم الجودة الشاملة على جميع المنشآت والمؤسسات المعنية مشددا على ضرورة وضع رؤية موحدة لتعميمها على كل الأنشطة المرتبطة بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية.



ودعا الوزير إلى ضرورة التنسيق بين هذه المؤسسات المعنية ومع مهنيي قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وكافة الهياكل المتدخلة قصد الإسراع في تنفيذ هذا البرنامح وتحقيق الأهداف المرجوة منه.