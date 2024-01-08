تطاوين: مشروعان لتحسين موارد مياه الشرب وتوزيعها في معتمدية غمراسن

انطلقت اشغال حفر بئر ثانية بمنطقة "القرضاب " من معتمدية غمراسن لتعزيز الموارد المائية التي تحتاجها المنطقة ولا سيما منها الاحياء العليا "فوق الجبال" وقرية قصر الحدادة التي عانت طيلة السنوات الماضية من انقطاعات مطولة لمياه الشرب في الشتاء كما في الصيف .



وتمول الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) حفر هذه البئر وكهربتها وتجهيزها بحوالي 280 الف دينار.





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ولتحسين وضعية تزويد قرية "المرابطين" بالمياه الصالحة للشرب والحد من التسربات وضياع المياه شرعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الاسبوع الماضي في تجديد الشبكة في اتجاه القرية على طول 2500 متر خطي بكلفة قدرت 230 الف دينار.

وكان والي تطاوين حافظ الفيتوري تفقد نهاية الاسبوع الماضي سير اشغال هذين المشروعين وحث القائمين عليها على التسريع في الانجاز والاستعداد الجيد لمجابهة حاجيات المتساكنين في الصائفة القادمة وتفادي اي انقطاعات تحرمهم من التزود بحاجياتهم من المياه.