زغوان: انطلاق أشغال مشروع تهذيب حي المندرة بالناظور قبل موفى الشهر الجاري

تنطلق أشغال مشروع تهذيب حي المندرة بالناظور من ولاية زغوان، المقدرة كلفتها بحوالي2.5 مليون دينار، قبل موفى شهر جانفي الجاري، وذلك بعد أن تم تسليم عقد الانجاز إلى المقاولة المكلفة بالتنفيذ، حسب المدير الجهوي لوكالة التهذيب والتجديد العمراني فيصل بن علي.

وذكر بن علي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع يندرج ضمن القسط الأول من الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، ويشمل 4 عناصر أساسية تتمثل في تعبيد 16 ألف متر مربع من الطرقات، ومد 1400 متر خطي من قنوات تصريف المياه المستعملة، و1300 متر خطي من قنوات الربط بشبكة الماء الصالح للشراب، بالإضافة إلى تركيز 40 نقطة ضوئية ضمن عنصر التنوير العمومي.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الوكالة بصدد القيام بدراسة فنية لتهذيب كامل مدينة صواف وهو مشروع يندرج ضمن القسط الثاني من ذات البرنامج، وخصصت له اعتمادات بقيمة 6.2 ملايين دينار ، ويتضمن إلى جانب تهيئة البنية الأساسية عنصري تحسين السكن والتجهيزات الجماعية.

وأضاف أنّ الوكالة خصّصت، ضمن القسط الثالث، اعتمادا بقيمة 3 ملايين دينار لتهذيب حي الأمل بالفحص، مؤكدا أن أشغال المشروعين ستنطلق في غضون السنة الجارية.



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