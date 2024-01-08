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المنتخب التونسي يشارك في بطولة "وينزيونايتد كاب" بالامارات من 22 الى 26 مارس 2024

Publié le Lundi 08 Janvier 2024 - 11:32 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تلقى المنتخب التونسي لكرة القدم دعوة للمشاركة في بطولة "وينزيونايتد كاب" التي ستقام بالامارات العربية المتحدة خلال الفترة المتراوحة ببن 22 و 26 مارس القادم.

وستشهد البطولة فضلا عن المنتخب التونسي مشاركة كرواتيا صاحبة المركز الثالث في كأس العالم بقطر 2022 ومصر صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس افريقيا للامم ونيوزيلندا الذي شارك في اخر نسخة من المونديال.

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وستقام البطولة بنظام نصف النهائي والنهائي لتحديد بطل النسخة الأولى، وستسحب القرعة لاحقا لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي.

ويستعد المنتخب التونسي حاليا للمشاركة في نهائيات كاس افريقيا للامم التي ستستضفيها كوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري 2023، وسيخوض الدور الاول ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ناميبيا وجنوب افريقيا ومالي.


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