قبلي: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تؤمن قرابة 300 عيادة مجانية بمنطقة بشلي من معتمدية قبلي الجنوبية

امنت قافلة طبية متعددة الاختصاصات، نظمتها صباح اليوم الاحد جمعية شفاء الخيرية لمرضى فقر الدم بقبلي، بالشراكة مع دار الشباب بمنطقة بشلي من معتمدية قبلي الجنوبية، قرابة 300 عيادة مجانية لفائدة اهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

واوضح رئيس الجمعية الحسين بوروبة لصحفي "وات"، ان هذه القافلة التي تنتظم تحت اشراف الادارة الجهوية للصحة، تهدف الى تقريب الخدمات الطبية لمستحقيها بالمناطق الداخلية وخاصة لكبار السن والنساء والاطفال، في ظل موجة البرد التي تمر بها البلاد وتكاثر الامراض على غرار النزلة الموسمية وما لها من انعكاسات سلبية على صحة بعض المرضى الذين قد يصعب عليهم التنقل للمؤسسات الطبية

واضاف المصدر ذاته، ان القافلة تضم عديد الاختصاصات، على غرار طب امراض الانف والحنجرة والاذن والطب العام وطب الاطفال، فضلا عن طب الاسنان وطب المجاري البولية وطب النساء والتوليد، مع القيام بتقصي لامراض السكري والدم.

وثمن عدد من المنتفعين بخدمات القافلة الطبية، هذه البادرة، حيث تحل القافلة لاول مرة بدار الشباب بمنطقة بشلي، واكدوا انها سهلت على الكثير منهم اجراء الفحوصات الكافية للوقوف على وضعهم الصحي وخاصة من كبار السن من اهالي المنطقة ومن بعض القرى المجاورة، داعين الى تنظيم مثل هذه القافلة الصحية، بشكل دوري بمختلف ربوع الولاية، لتقريب الاطباء وخاصة اطباء الاختصاص من المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل للعيادات او الذين يصعب عليهم تحمل مصاريف العلاج.

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