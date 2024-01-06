Babnet

الإحتياطي من العملة الصعبة يزيد ب21 يوم توريد على مدى سنة (البنك المركزي التونسي)

Publié le Samedi 06 Janvier 2024 - 14:26 قراءة: 0 د, 44 ث
      
زاد احتياطي تونس من العملة الصعبة بأكثر من 3،5 مليار دينار ما يمثل نموا ب21 يوم توريد على مدى سنة (من 5 جانفي 2023 إلى التاريخ ذاته من 2024)، وفق ما أظهرته مؤشرات نقدية ومالية نشرها البنك المركزي، السبت.

ويتجاوز هذا الإحتياطي، اليوم، قيمة 26،6 مليار دينار (ما يعادل 121 يوم توريد) مقابل 23 مليار دينار (ما يعادل 100 يوم توريد) بداية جانفي 2023.

...

وساعدت الزيادة الهامّة على مستوى العائدات السياحيّة وتطوّر عائدات العمل خلال سنة 2023 على توفير هذا الإحتياطي.

وسجّلت العائدات السياحية إرتفاعا بنسبة 28 بالمائة خلال 2023 مقارنة ب2022 لتناهز قيمتها 7 مليار دينار.

في ما زادت عائدات العمل بشكل طفيف، بنسبة 2 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 7،3 مليار دينار في 31 ديسمبر 2022 إلى 7،5 مليار دينار، حاليا.

وتطوّرت بدورها خدمة الدين الخارجي بنسبة 31،7 بالمائة لتقدر قيمتها ب11،7 مليار دينار في 2023 مقابل خدمة دين بقيمة 8،9 مليار دينار في 2022.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 279924

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Samedi 06 Janvier 2024 à 15h 04m |           
لولا الدين الخارجي لكانت تونس سويسرا الثانية
الله يحفظ تونس و شعبها و كل الأمة الإسلامية
و دمتم سالمين


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 14:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 14:34 Tunis
All Radio in One    
*.*.*