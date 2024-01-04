سليانة: وضع 1200 مساعدة لمجابهة موجة البرد على ذمة اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي

وضع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي 1200 مساعدة على ذمة اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية سليانة، من أجل معاضدة ضعاف الحال على مجابهة موجة البرد، وفق ما ذكره المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بولاية سليانة رضا البحريني

وبين البحريني، في تصريح، اليوم الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المساعدات تمثّلت في 30 طنّا من المواد الغذائية، و1200 قارورة زيت، و24 ألف قطعة ملابس مختلفة، و2400 زوج حذاء، و2400 غطاء صوفي، و600 حشايا.



وأضاف أن الطرود الغذائية تضم 6 كغ من العجين الغذائي ومثلها من الكسكسي، و5 كغ سكر، وقارورة زيت سعة 4 لتر، و2 علب طماطم، و3 كغ من المحمص ومثلها من الشربة.



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وأكد البحريني أن اللجان المحلية للتضامن الإجتماعي بكافة معتمديات ولاية سليانة ستشرع في توزيع المساعدات في الأيام القليلة القادمة على أن تخصص 190 مساعدة لكل معتمدية، مشيرا إلى أنه سيتم التدخل بالمخزون الإستراتيجي إن اقتضت الحاجة.



