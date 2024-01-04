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قيس سعيد خلال لقائه وزير الداخلية يؤكد ضرورة فرض احترام القانون على كل من يخالفه

Publié le Jeudi 04 Janvier 2024 - 02:04 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في لقاء جمعه، مساء امس الأربعاء بقصر قرطاج، بوزير الداخلية، كمال الفقي وزير الداخلية، ضرورة فرض احترام القانون على كل من يخالفه فالجميع سواء أمام القانون.
وكان اللقاء الذي حضره، ايضا، المدير العام للأمن الوطني، مراد سعدان، والمدير العام الآمر للحرس الوطني، حسين الغربي، تناول الوضع الأمني العام في البلاد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.


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