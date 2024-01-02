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وزير التربية: ضرورة توخي الانصاف في إسداء الخدمات المدرسية

Publié le Mardi 02 Janvier 2024 - 19:58 قراءة: 0 د, 31 ث
      
دعا وزير التربية، محمد علي البوغديري، اليوم الثلاثاء بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات، الى ضرورة توخي الانصاف في إسداء الخدمات المدرسية.

كما تطرق، لدى اشرافه على افتتاح دورة تكوينية لفائدة أعوان ديوان الخدمات المدرسية، إلى الدور الهام الموكول إلى أعوان ديوان الخدمات المدرسية في الإحاطة النوعية بالتلاميذ المقيمين بالمبيتات المدرسية .

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وأشار ، في كلمته، الى أهمية المقاربة المنظومية التي أرساها رئيس الجمهورية ، قيس سعيد، في التّعامل بين مختلف مؤسسات الدولة، منوها في هذا الصدد بدور مختلف الوزارات في إسناد برامج وزارة التربية من اجل الرفع من شأن المرفق التربوي بغاية تجسيد التحدي الاستراتيجي للبلاد: "فوق كل ربوة مدرسة حديثة ".


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