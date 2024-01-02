مستقبل المرسى - رفيق الكامرجي يعزز الصفوف

اعلن مستقل المرسى، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز صفوفه باللاعب رفيق الكامرجي قادما من الفيصلي الاردني.



وقال اللاعب السابق لاتحاد بن قردان، البالغ من العمر 28 سنة، في تصريح للصفحة الرسمية لفريق الضاحية الشمالية على موقع التواصل الاجتماعي "ان مهمة الفريق ستكون صعبة في مرحلة تفادي النزول مبينا انه سييذل كل ما وسعه مع بقية اللاعبين من اجل الابقاء على الفريق في مكانه الطبيعي الا وهو الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم".

ويذكر ان فريق الصفصاف يحتل المركز الاخير للمجموعة الثانية برصيد نقطتين من 11 مباراة وهو الفريق الوحيد في الرابطة الاولى الذي لم يذق طعم الفوز قبل جولة واحدة من انتهاء المرحلة الاولى.



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ويخوض مستقبل المرسى غدا مباراته الاخيرة في المرحلة الاولى في المتلوي ضد نجم المكان. ومهما كانت نتيجة هذه المباراة فانه سيدخل مرحلة تفادي النزول بصفر نقطة.

كما تجدر الاشارة الى ان الفريق قد استغنى مؤخرا عن مدربه عبد الستار بن موسى الذي كان خلف بدوره خالد بن يحيي وسيقتحم المرحلة القادمة باطار فني جديد.