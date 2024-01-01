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بنزرت: المصادقة على تمويل 33 مشروعا فلاحيا

Publié le Lundi 01 Janvier 2024 - 19:12 قراءة: 0 د, 36 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الإمتيازات للمشاريع الفلاحية بولاية بنزرت، خلال إجتماعها الدوري الملتئم نهاية الاسبوع المنقضي بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على تمويل 33 مشروعا بقيمة 5.6 مليون دينار، منها 1.7 مليون دينار في شكل منح، بحسب ما افادت به مصالح اللجنة صحفي "وات".

وبينت ذات المصالح ان المشاريع تتمثل في إقتناء الجرارات الفلاحية وتوابعها وإقتناء تجهيزات الري وتربية القوقعيات وتربية الأسماك وصنع وتجهيز مراكب الصيد البحري والتحويل الأولي لمنتوجات الصيد البحري.
يذكر ان الإستثمارات الجملية المصادق عليها من قبل اللجنة خلال سنة 2023 ، ما يوازي 40 مليون دينار، منها 13 مليون دينار في شكل منح، مسجلة تطورا بنسبة 24 بالمائة في حجم الإستثمارات وبنسبة 38 بالمائة في قيمة المنح، مقارنة بسنة 2022، وفق تاكيد المصدر نفسه.


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