وزيرة الأسرة تشرف على فعاليّات الحفل السنويّ للكشافة التونسيّة

أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، مساء يوم السبت ، على فعاليّات الحفل السنويّ للكشافة التونسيّة التي انتظم بالنادي المركزي للمنظمة، بحضور القائد العام للكشافة التونسيّة محمد علي الخياري رئيس مجلسها الأعلى وحيد العبيدي وعدد من ممثلي المنظمات والهياكل الوطنية والدوليّة.

وأكّدت الجابري وفق بلاغ صحفي أنّ الكشافة التونسية، المنظمة الوطنيّة العريقة تمثّل مدرسة للأجيال ومثالا للتطوّع الفاعل والمسؤول لتعزيز كلّ جهد وطني توعوي ووقائيّ يخدم قضايا الطفولة والشباب والفتيات والمجتمع، مثنية على المساهمة القيّمة للكشافة التونسيّة في دعم المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدّرات التي سهرت وزارة الأسرة على إطلاقها وتعميمها.

و بيّنت الوزيرة أهمية العمل التشاركي الذي تضطلع به مؤسسات الدولة التونسيّة للوقاية والحماية انسجاما مع خيارات رئيس الدولة التي قالت انها "تهدف لتعزيز الجهود الوطنية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر"، وتكريسا للبعد الاستراتيجي الذي تنتهجه وزارة الأسرة لدعم العمل الشبكي والإسهام الفاعل والقويّ لسائر الشركاء في مختلف المجالات.

