Babnet   Latest update 08:13 Tunis

وزيرة الأسرة تشرف على فعاليّات الحفل السنويّ للكشافة التونسيّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5de062f77f7.34033597_iqgeplkfjhonm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 07:09 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، مساء يوم السبت ، على فعاليّات الحفل السنويّ للكشافة التونسيّة التي انتظم بالنادي المركزي للمنظمة، بحضور القائد العام للكشافة التونسيّة محمد علي الخياري رئيس مجلسها الأعلى وحيد العبيدي وعدد من ممثلي المنظمات والهياكل الوطنية والدوليّة.
وأكّدت الجابري وفق بلاغ صحفي أنّ الكشافة التونسية، المنظمة الوطنيّة العريقة تمثّل مدرسة للأجيال ومثالا للتطوّع الفاعل والمسؤول لتعزيز كلّ جهد وطني توعوي ووقائيّ يخدم قضايا الطفولة والشباب والفتيات والمجتمع، مثنية على المساهمة القيّمة للكشافة التونسيّة في دعم المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدّرات التي سهرت وزارة الأسرة على إطلاقها وتعميمها.
و بيّنت الوزيرة أهمية العمل التشاركي الذي تضطلع به مؤسسات الدولة التونسيّة للوقاية والحماية انسجاما مع خيارات  رئيس الدولة التي قالت انها "تهدف لتعزيز الجهود الوطنية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر"، وتكريسا للبعد الاستراتيجي الذي تنتهجه وزارة الأسرة لدعم العمل الشبكي والإسهام الفاعل والقويّ لسائر الشركاء في مختلف المجالات.

ودعت  الجابري في كلمتها إلى مزيد العمل المشترك للتسريع في إعداد تصور متكامل لبرنامج تنفيذي للتعاون ولتكامل الجهود لما فيه صالح الأطفال واليافعين لمعاضدة جهود الأسرة التونسية في توفير فرص لتعزيز أدوارها التربويّة وإيجاد بدائل هادفة للترفيه خصوصا في المناطق ذات الأولوية.

و تولّت الوزيرة بالمناسبة تكريم القائدة بالكشافة التونسيّة غفران بن حامد تقديرا لها بمناسبة انتخابها رئيسة للإقليم العربي للمرشدات.
و أشرفت اسماء الجابري على موكب تكريم عديد القيادات الكشفيّة من مختلف الأعمار وسائر خطط ومستويات العمل الكشفي، تقديرا لجهودهم في تطوير وإثراء جهود المنظمة الكشفية في الإحاطة بالأطفال والشباب بمختلف جهات الجمهوريّة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314811


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet35°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-23
33°-23
33°-24
34°-23
29°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    