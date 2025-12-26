وزارة المالية تذكر ان 31 ديسمبر 2025 اخر اجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية
دعت وزارة المالية، المطالبين بالاداء الذين تخلدت بذمتهم ديون بعنوان المعلوم على العقارات المبنية، الى الاتصال بالقباضات البلدية في أقرب وقت ممكن للانتفاع باجراءات العفو .
واكدت الوزارة، ان اخر اجل للانخراط في العفو الجبائي على العقارات المبنية لسنة 2025 هو 31 ديسمبر 2025، وفق بلاغ نشرته الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.
