وزارة المالية تذكر ان 31 ديسمبر 2025 اخر اجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63788e30a11cb8.17665751_gqfjlnhiepokm.jpg width=100 align=left border=0>

دعت وزارة المالية، المطالبين بالاداء الذين تخلدت بذمتهم ديون بعنوان المعلوم على العقارات المبنية، الى الاتصال بالقباضات البلدية في أقرب وقت ممكن للانتفاع باجراءات العفو .

واكدت الوزارة، ان اخر اجل للانخراط في العفو الجبائي على العقارات المبنية لسنة 2025 هو 31 ديسمبر 2025، وفق بلاغ نشرته الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.