أريانة: استعدادات حثيثة لتنظيم غطسة رأس السنة برواد يوم غرة جانفي 2024

تستعد الجامعة التونسية للرياضة للجميع بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وولاية أريانة لتنظيم الدورة 11 لتظاهرة "غطسة رأس السنة" يوم غرة جانفي 2024 على الساعة التاسعة صباحا بشاطىء رواد، بحضور 1500 مشارك.

ووجهت الجامعة دعوة لكل جمعيات "الرياضة للجميع" لكل المواطنين ومكونات المجتمع المدني لحضور هذه التظاهرة التي دأبت على عقدها منذ 11 سنة وصارت تقليدا متداولا تتناوب على استقباله مختلف الشواطىء التونسية ويحضره عدد كبير من الشغوفين بهذه الرياضة.

وفي هذا السياق انعقدت صباح اليوم الجمعة بمقر معتمدية رواد جلسة عمل تنسيقية باشراف معتمدة الجهة لتنسيق الجهود لتنظيم هذه التظاهرة الرياضية والترفيهية بحضور الجامعة التونسية للرياضة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة و بلدية رواد وممثلين عن الجهات الأمنية والحماية المدنية، اختتمت بزيارة ميدانية لمنطقة رواد الشط .

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