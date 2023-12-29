Babnet

بطولة الرابطة 1: برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة

Publié le Vendredi 29 Decembre 2023 - 21:27 قراءة: 0 د, 27 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة (الاخيرة للمرحلة الاولى) لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة يوم الاربعاء 3المقبل بدايىة من الساعة الثانية ظهرا :

المجموعة الاولى
ملعب سليمان
...

مستقبل سليمان - النجم الساحلي
ملعب طبرقة البلدي
الاولمبي الباجي - النادي الافريقي
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - قوافل قفصة

الملعب التونسي معفى

المجموعة الثانية
ملعب حمادي العقربي
الترجي الرياضي - النادي البنزرتي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري
ملعب المتلوي
نجم المتلوي - مستقبل المرسى

اتحاد تطاوين معفى


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279572


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 22:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 22:08 Tunis
All Radio in One    
*.*.*