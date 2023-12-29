بطولة الرابطة 1: برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة عشرة (الاخيرة للمرحلة الاولى) لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة يوم الاربعاء 3المقبل بدايىة من الساعة الثانية ظهرا :



المجموعة الاولى

ملعب سليمان



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مستقبل سليمان - النجم الساحلي

ملعب طبرقة البلدي

الاولمبي الباجي - النادي الافريقي

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان - قوافل قفصة



الملعب التونسي معفى



المجموعة الثانية

ملعب حمادي العقربي

الترجي الرياضي - النادي البنزرتي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري

ملعب المتلوي

نجم المتلوي - مستقبل المرسى



اتحاد تطاوين معفى