زيادة قيمة الجوائز المالية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس

ارتفعت قيمة الجوائز المالية في النسخة المقبلة (2024) من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بنسبة 13 في المائة بعد أن وصل رأس مال صندوق الجوائز المالية لأولى البطولات الأربع الكبرى للموسم إلى 86.5 مليون دولار أسترالي (59.04 مليون دولار أمريكي) بينما ستكون الزيادة الأكبر في الأدوار الأولى والأدوار التأهيلية.



وتعني هذه الزيادة أن قيمة جوائز البطولة التي تقام في ملاعب ملبورن بارك ارتفع إلى أكثر من الضعف خلال العقد الأخير لكن توزيع الجوائز أصبح أكثر توازنا الآن.

وقال كريج تيلي مدير البطولة في بيان "رفعنا قيمة الجوائز المالية في جميع الأدوار ببطولة أستراليا المفتوحة بينما تركزت الزيادات الأكبر على الأدوار التأهيلية والمراحل المبكرة من منافسات الفردي والزوجي".



...



وأضاف "نسعى لضمان بقاء أستراليا المفتوحة منصة انطلاق لموسم التنس العالمي وأن يحصل اللاعبون وفرقهم على كل ما يلزمهم ليتسنى لهم تقديم أفضل أداء والاستمرار في الاستمتاع بالبطولة".

وبناء على الزيادة الجديدة سيحصل الخاسرون في الدور الأول على 120 ألف دولار أسترالي بزيادة قدرها 30 ألف دولار أسترالي عما كانت عليه الجائزة في 2020.

وسيحصل المشاركون في أول جولة من الأدوار التأهيلية في جانفي على 31250 دولارا أستراليا بزيادة 20 في المائة عن نسخة العام الحالي من البطولة.

وكانت أمريكا المفتوحة صاحبة أكبر جوائز مالية بين البطولات الأربع الكبرى خلال العام الحالي والتي بلغت 65 ألف دولار بينما بلغ إجمالي جوائز ويمبلدون 44.7 مليون جنيه إسترليني (56.92 مليون دولار) وبلغ إجمالي جوائز فرنسا المفتوحة 49.6 مليون يورو (54.89 مليون دولار).

