تنظيم سلسلة من المعارض لتكريس البعد الثقافي للمهرجان الدولي للصحراء بدوز

ينظم المهرجان الدولي للصحراء بدوز في دورته لهذه السنة معرضا دوليا يجمع بين ثلاثة محاور رئيسية خصص الاول منها للاحتفاء بالشعراء والقصائد المتوجة في مسابقات المهرجان منذ تاسيسه في سنة 1967 في حين خصص الثاني للتعريف بالمراة الفلسطينية المناضلة ليفرد الثالث للتعريف بسباق الابل المعروف بماراطون القدرة والتحمل الذي ينتظم ضمن فعاليات هذه التظاهرة الثقافية منذ سنة 1990.



واوضح رئيس لجنة المعارض الثقافية بهيئة المهرجان الدولي للصحراء جلال الشعينبي لوات ان القائمين على هذه التظاهرة الثقافية حرصوا خلال الدورة 55 على ابراز البعد الثقافي للمهرجان عبر تنظيم سلسلة من المعارض االدولية يحمل اولها عنوان "من ذاكرة العكاظية ...شعراء الصحراء" وهو معرض خصص جناحه الاول لابراز فحول الشعراء القدامى وماذا قالوا عن المهرجان في بداياته ؟ على غرار المرحوم علي بيلة والحبيب عبد اللطيف ومحمد الطويل والمولدي العجال ومنصور نبيخة في حين خصص جناحه الثاني للتعريف بالقصائد المتوجة ضمن العكاظية منذ سنة 1980 وما ساهمت به هذه القصائد واصحابها في اثراء المدونة الشعرية البدوية لهذه الربوع بقصائد لا تزال تردد الى اليوم.





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كما اشار الشعينبي الى ان الهدف من هذه المعرض يجمع بين الوفاء والذكرى لفحول الشعر بالجهة الى جانب تعريف الجيل الجديد بما قاله الاباء خاصة وان مدينة دوز تعتبر مدينة الشعر الذي يمثل لغة التخاطب بين اهلها الذين يعتبرون كلهم شعراء وان اكتفى البعض منهم فقط بالحفظ.



واضاف المصدر ذاته ان المعرض الثاني خصص للتعريف بالمناضلات الفلسطينيات وذلك بالتعاون مع جمعية نساء من اجل التنمية والمساواة بدوز وهو عبارة عن مجموعة من الصور للمراة الفلسطينية منذ فترة ما قبل النكبة الى الان سواءا المراة الشهيدة او تلك المناضلة في حياتها اليومية وتلك المراة الفلاحة او ربة البيت وذلك للتعبير عن انخراط المهرجان التام في الدفاع عن القضية الفلسطينية.



اما المعرض الثالث فهو معرض المارطون الدولي للقدرة والتحمل للمهاري الذي اطلقه المهرجان منذ سنة 1990 وينتظم هذا المعرض بالتعاون مع الجامعة الفرنسية للمهاري والجامعة الاوروبية للمهاري ويجسد في تاريخ هذا المارطون على امتداد اكثر من 30 سنة وما يشهده من مشاركات عربية ودولية.



كما اشار الشعينبي ان سلسلة المعارض التي ينظمها المهرجان والتي تجسد البعد الثقافي لهذه التظاهرة تلقى اقبالا كبيرا من الدارسين والطلبة الذين يجدون فيها مدونة تجمع بين الكثير من المحطات التي مر بها شيخ المهرجانات والتي ساهمت في الاشعاع الذي يلقاها على الصعيدين الوطني والدولي.