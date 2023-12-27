التمديد في نشر وحدة مروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة لمدة سنة اضافية ابتداء من 21 ديسمبر 2023 (الرائد الرسمي )

صدر بالرائد الرسمي عدد 148، أمر عدد 787 لسنة 2023 مؤرخ في 21 ديسمبر 2023

يتعلّق بتمديد نشر وحدة مروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة لمدة سنة اضافية ابتداء من 21 ديسمبر 2023 .



وينص الفصل الأول على "ان يمدد نشر وحدة المروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، موضوع الأمر الرئاسي عدد 142 لسنة 2020 ، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 52 لسنة 2023 المؤرخ في 31 جانفي 2023 ، لمدة سنة إضافية ابتداء من 21 ديسمبر 2023 "



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وقد تم التمديد سابقا وفق الأمر الرئاسي عدد 52 في عملية نشر وحدة عسكرية للمروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة قوامها 130 عسكريا ،في إطار الدعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لمدة سنة إضافية ابتداء من 21 ديسمبر 2022 .



وينقح الأمرعدد 52 لسنة 2023 ، الأمر الرئاسي عدد 142 لسنة 2020 والذي نص على ان مدة انتشار وحدة المروحيات حددت بسنة واحدة ابتداء من 21 ديسمبر 2020 قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية



وقد كلفت هذه الوحدة بمهام التدخّل الجوّي السريع والمرافقة الجويّة والبحث والإنقاذ مع تولي تأمين وخفر التنقّلات والاستطلاع الجوّي ونقل الشخصيات والإخلاء الصحّي في إطار المهام الموكولة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى.