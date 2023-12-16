بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة( الجولة 8): النتائح والترتيب

في مايلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة من منافسات بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت مساء اليوم السبت :
المجموعة الاولى
السبت 16 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
السبت 16 ديسمبر 2023
قاعة بوسالم
مولدية بوسالم - مستقبل المرسى 3-1
قاعة بومهل البساتين
بومهل البساتين - نادي حمام الانف 1- 3
الجمعة 15 ديسمبر 2023
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - الاولمبي القليبي 3 - صفر
الترتيب
1-الترجي الرياضي 24 8
2-مولدية بوسالم 15 8
3-الاولمبي القليبي 12 8
-مستقبل المرسى 12 8
5-نادي حمام الانف 7 8
6-بومهل البساتين 2 8
المجموعة الثانية
قاعة حمام الغزاز
فتح حمام الغزاز - النادي الصفاقسي صفر - 3
قاعة العوينات سوسة
النجم الساحلي - اتصالات صفاقس 3 - صفر
قاعة البجاوي بصفاقس
اتحاد نقل صفاقس - سعيدية سيدي بوسعيد صفر - 3
الترتيب
1-النادي الصفاقسي 23 8
2-سعيدية سيدي بوسعيد 18 8
3-اتحاد نقل صفاقس 14 8
--النجم الساحلي 14 8
5-اتصالات صفاقس 3 8
6-فتح حمام الغزاز 0 8
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