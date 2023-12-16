بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة( الجولة 8): النتائح والترتيب

في مايلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة من منافسات بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت مساء اليوم السبت :



المجموعة الاولى

السبت 16 ديسمبر 2023



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قاعة بوسالم

مولدية بوسالم - مستقبل المرسى 3-1

قاعة بومهل البساتين

بومهل البساتين - نادي حمام الانف 1- 3

الجمعة 15 ديسمبر 2023

قاعة الزواوي

الترجي الرياضي - الاولمبي القليبي 3 - صفر



الترتيب

1-الترجي الرياضي 24 8

2-مولدية بوسالم 15 8

3-الاولمبي القليبي 12 8

-مستقبل المرسى 12 8

5-نادي حمام الانف 7 8

6-بومهل البساتين 2 8



المجموعة الثانية

قاعة حمام الغزاز

فتح حمام الغزاز - النادي الصفاقسي صفر - 3

قاعة العوينات سوسة

النجم الساحلي - اتصالات صفاقس 3 - صفر

قاعة البجاوي بصفاقس

اتحاد نقل صفاقس - سعيدية سيدي بوسعيد صفر - 3



الترتيب

1-النادي الصفاقسي 23 8

2-سعيدية سيدي بوسعيد 18 8

3-اتحاد نقل صفاقس 14 8

--النجم الساحلي 14 8

5-اتصالات صفاقس 3 8

6-فتح حمام الغزاز 0 8

