رابطة أبطال أوروبا : ميلان يتأهل للدوري الأوروبي بالفوز على نيوكاسل 2-1

حقق ميلان الإيطالي فوزا مثيرا على مضيفه نيوكاسل يونايتد الانجليزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء امس الأربعاء، علي ملعب سانت جيمس بارك، في إطار الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وتقدم نيوكاسل في الدقيقة 33 عن طريق جولينتون، ورد ميلان بهدفين عن طريق كل من كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 59 وصامويل تشوكويزي في الدقيقة 84.

ورفع هذا الفوز رصيد ميلان إلى 8 نقاط في المركز الثالث وبفارق المواجهات المباشرة عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني، ليتأهل الميلان للعب في الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 5 نقاط في المركز الأخير ويودع البطولات الأوروبية

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