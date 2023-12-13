رشح ماهر الكنزاري مدرب النادي الرياضي البنزرتي اللاعب الدولي التونسي منتصر الطالبي للتتويج بلقب أفضل لاعب كرة قدم تونسي في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).



وأوضح ماهر الكنزاري في تصريح لوكالة "وات" أنّ منتصر الطالبي يستحق عن جدارة التتويج بلقب أفضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2023 بسبب أدائه الممتاز مع المنتخب الوطني ومع فريقه لوريون في البطولة الفرنسية.

وبيّن أنّ منتصر الطالبي يمتاز بقوة التأثير في جميع المباريات التي خاضها مع فريقه و مع المنتخب الوطني التونسي، معربا أنّ مستواه يشهد تطورا كبيرا، ما يجعله مرشحا لنيل لقب أفصل لاعب كرة قدم تونسي في 2023.



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وعن بقية المرشحين، لاحظ ماهر الكنزاري أنّ عيسى العيدوني والياس السخيري متقاربان جدا في الأداء و التأثير، معربا أنّه يميل لترشيح العيدوني كثاني أفصل لاعب تونسي لعام 2023 بعد الطالبي لكونه يشارك هذا العام مع فريقه يونيون برلين الألماني في مسابقة كأس رابطة الأبطال الأوروبية.



يذكر أنّ نسخة العام الماضي من استفتاء "وات" لأفضل الرياضيين كانت قد شهدت على تتويج اللاعب الدولي عيسى العيدوني بلقب أفضل لاعب كرة قدم تونسي في المسابقة الرسمية، وذلك بعد منافسة محتدمة مع اللاعب الياس السخيري المتوّج بلقب الدورة في 2021.



ويشارك في المسابقة الرسمية لاستفتاء "وات" لاختيار أفضل لاعب كرة قدم الصحفيين الرياضيين في مختلف وسائل الاعلام التونسية، و مدربي فرق بطولة الرابطة المحترفة الأولى.