البطولة الانقليزية: غياب اللاعب ريس جيمس قائد تشيلسي عن الميادين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية

أكد نادي تشيلسي اليوم الثلاثاء إصابة مدافعه ريس جيمس في عضلات الفخذ الخلفية خلال الهزيمة 2-صفر أمام مضيفه إيفرتون يوم الأحد بالبطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية أن الظهير الأيمن قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

ولعب جيمس (24 عاما) لمدة 27 دقيقة فقط على ملعب جوديسون بارك وخضع للتقييم الطبي بعد المباراة وقال تشيلسي إن الأشعة أكدت إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وأضاف النادي في بيان "سيبدأ ريس الآن برنامج إعادة التأهيل في كوبهام (مركز التدريبات)".



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وهذه المشكلة الثانية في عضلات الفخذ الخلفية التي يتعرض لها قائد تشيلسي في آخر أربعة أشهر.

وعاد جيمس إلى المباريات في أواخر أكتوبر بعدما تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام ليفربول بالبطولة الانقليزية والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في 13 أوت.

ويستضيف تشيلسي، الذي يحتل المركز 12 برصيد 19 نقطة من 16 مباراة، شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب يوم السبت المقبل.