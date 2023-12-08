(فيفا): إنفانتينو يتمنى مشاركة ليونيل ميسي في مونديال 2030 و2034

تمنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا", جياني إنفانتينو مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين في

مونديالي 2030 و2034.

وتحدث إنفانتينو حسب موقع "غول" بنسخته العالمية قائلا: " ستكون نسخة مونديال 2026 أول بطولة يشارك فيها 48 منتخبا,سيكون حدثا ضخما (..) سيكون هنا في أمريكا الشمالية كلها, وأنا متأكد من نجاح هذه النسخة".

وأضاف انفنتينو : " آمل أن يصل ميسي إلى نهائيات كأس العالم المقبلة, والتي تليها, والتي ستقام أيضا عام 2034. ليونيل ميسي عليه الاستمرار في اللعب حتى مونديال 2034, رغم انه سيكون حينها في سن ال47 سنة".



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ولا يزال اللاعب الأرجنتيني (36 عاما), يشارك بصفة مستمرة ومميزة مع منتخب الأرجنتين, حيث حصل على الكرة الذهبية مؤخرا بعد تتويجه بلقب كأس العالم مع "التانغو" ومع فريقه إنتر ميامي, الذي فاز مع ميسي بأولى بطولاته "كأس

الدوري".

و جدير بالذكر أن ليونيل ميسي قد شارك من قبل في خمس نسخ لكأس العالم, وكانت مشاركته الأولى في عام 2006, ونجح في الوصول مرتين لنهائي البطولة نسختي 2014 و2022, وتمكن من الفوز بالنسخة الأخيرة بقطر



