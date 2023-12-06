الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية التي ستجرى على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر:



السبت 9 ديسمبر 2023

المجموعة الأولى



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في ملعب الطيب بن عمار

الشبيبة الرياضية بالعمران - الأمل الرياضي بحمام سوسة

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل - القلعة الرياضية

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - المرجان الرياضي بطبرقة

في ملعب حمدة العواني

الشبيبة الرياضية القيروانية - جندوبة الرياضية



المجموعة الثانية

في الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي - الملعب القابسي

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - المستقبل الرياضي بالرجيش (دون حضور الجمهور)





الأحد 10 ديسمبر 2023

المجموعة الأولى

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الجمعية الرياضية باريانة

في الملعب البلدي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف

النجم الرياضي الرادسي (معفى)



المجموعة الثانية

في ملعب أحمد خواجة

مكارم المهدية - الأمل الرياضي بالرقبة

في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة - نادي المحيط القرقني

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - نادي أولمبيك مدنين

في ملعب مصطفى الدوري المعشب

الأمل الرياضي بجربة - نادي سبورتينغ المكنين

أولمبيك سيدي بوزيد (معفى)

