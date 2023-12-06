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الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة العاشرة

Publié le Mercredi 06 Decembre 2023 - 13:02 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية التي ستجرى على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر:

السبت 9 ديسمبر 2023
المجموعة الأولى
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في ملعب الطيب بن عمار
الشبيبة الرياضية بالعمران - الأمل الرياضي بحمام سوسة
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - القلعة الرياضية
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - المرجان الرياضي بطبرقة
في ملعب حمدة العواني
الشبيبة الرياضية القيروانية - جندوبة الرياضية

المجموعة الثانية
في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي - الملعب القابسي
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - المستقبل الرياضي بالرجيش (دون حضور الجمهور)


الأحد 10 ديسمبر 2023
المجموعة الأولى
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الجمعية الرياضية باريانة
في الملعب البلدي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف
النجم الرياضي الرادسي (معفى)

المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة
مكارم المهدية - الأمل الرياضي بالرقبة
في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة - نادي المحيط القرقني
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - نادي أولمبيك مدنين
في ملعب مصطفى الدوري المعشب
الأمل الرياضي بجربة - نادي سبورتينغ المكنين
أولمبيك سيدي بوزيد (معفى)


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