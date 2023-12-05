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االبطولة العربية للمصارعة - تونس ممثلة ب12 مصارعا في المصارعة الحرة والرومانية

Publié le Mardi 05 Decembre 2023 - 20:01 قراءة: 0 د, 18 ث
      
يشارك المنتخبان التونسيان للمصارعة الحرة والرومانية في البطولة العربية للمصارعة التي ستقام بالعاصمة العراقية بغداد يومي 8 و9 ديسمبر الحالي.

ويتالف منتخب المصارعة الحرة من كل من خليل البركوتي وخير الدين بنتليلي وعماد القديدي وصبري مناصرية وحمزة الرحماني فيما يتكون منتخب المصارعة الرومانية من كل من ادم لملوم وياسين الحكيري واسامة نصر ورضوان الطرهوني وسامي سلامة وبلحسن العزعوزي وحكيم الطرابلسي


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