وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات من أجل تنفيذ مقاربة "صحة واحدة"

نظمت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لتركيز خطة عمل مشتركة لتنفيذ مقاربة "صحة واحدة" بهدف مواجهة التهديدات الصحية التي تؤثر على البشر والحيوانات والنباتات والبيئة.



وتهدف هذه التظاهرة إلى مزيد إحكام تنسيق الجهود ووضع آليات تنفيذ مقاربة "الصحة الواحدة" بالاعتماد على آليات التقييم ضمن اللوائح الصحية الدولية للنهوض بالصحة البشرية والحيوانية والبيئية أمام ما يهددها من أخطار صحية متعلقة بالأمراض الحيوانية ومقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية والسلامة الصحية للأغذية وإيجاد حلول مستدامة لتعزيز الصحة والوقاية من الأوبئة وغيرها.





...



وحضر هذه الورشة، التي تتواصل إلى 07 ديسمبر الجاري، كل من مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية وممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إبراهيم الزّيك، فضلا عن وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي.



كما شارك فيها ممثلون عن عدد من الوزارات المتدخلة على غرار وزارة الداخلية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والمالية، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئات دولية معنية.

