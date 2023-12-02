البرلمان ينطلق في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية

وتبلغ قيمة الاعتمادات المرصودة لميزانية وزارة التربية لسنة 2024 نحو 7.91 مليار دينار مقابل حوالي 7.55 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2023. وتستأثر نفقات التأجير لسنة 2024 بأغلب النفقات حيث تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.وتستحوذ وزارة التربية على أكبر عدد من الانتدابات لسنة 2024 حيث تبلغ الانتدابات صلب وزارة التربية 2372 انتدابا من جملة 13.586خطة في بقية القطاعات.وتتوزع انتدابات وزارة التربية بين 2272 انتداب من حاملي الإجازة التطبيقية دفعة 2022، و100 انتداب من خريجي دار المعلمين.وتم ضمن مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 تخصيص اعتمادات ذات الصبغة التنموية بقيمة 654.5 مليون دينار. وتتمثل أهم المشاريع والبرامج المدرجة بمهمة وزارة التربية في تدعيم عمليات التعهد والصيانة للمباني والتجهيزات الموجودة في المؤسسات التربوية.وتشمل المشاريع أيضا تأهيل المؤسسات التربوية ودعم البنية الأساسية من خلال إحداث 13 مدرسة ابتدائية والانطلاق في بناء 3 مدارس إعدادية و4 معاهد ثانوية وإتمام القسط الثاني من بناء معهدين ثانويين. كما تم رصد اعتمادات للقيام بتوسعات بمختلف المراحل التعليمية للتخفيف من الاكتظاظ.كما رصدت وزارة التربية ضمن مشروع ميزانيتها لسنة 2024 اعتمادات لتحسين ظروف الإقامة بالمبيتات خاصة في الجهات من خلال برمجة أعمال صيانة للمبيتات والمطاعم، إلى جانب مواصلة دعم المطاعم المدرسية من خلال توسيع شبكة المدارس المنتفعة وتحسين الخدمات التلاميذ المنتفعين في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية.وفي ما يتعلق بمكتسبات التلاميذ رصدت وزارة التربية العام القادم اعتمادات من أجل تعميم السنة التحضيرية بالتعاون مع القطاع الخاص مع التركيز على الجهات الأقل حظا من خلال برمجة بناء نحو 180 فضاء للأقسام التحضيرية.ورصدت وزارة التربية ضمن مشروع ميزانية 2024 اعتمادات للعناية بالمؤسسات التربوية التي تسجل نسب نجاح دون المعدل الوطني، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للانتفاع بحق التعليم مثل غيرهم من الأطفال من خلال تطوير شبكة المدارس الدامجة.كما ستعمل وزارة التربية ضمن مهامها لسنة 2024 التي أعلنت عنها في وثيقة مشروع الميزانية على توظيف التكنولوجيات الحديثة في المناهج التربوية من خلال اقتناء تجهيزات تعليمية وإعلامية لفائدة مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية لإدماج التكنولوجيات الحديثة في التعلم بهدف إرساء التعلم عن بعد.وبحسب معطيات ذكرها وزير التربية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بتاريخ 14 نوفمبر 2023، بالبرلمان، تشرف وزارة التربية على أكثر من 2 مليون و356 ألف تلميذ في مختلف المراحل و6139 مؤسسة تعليمية.ويبلغ عدد الاعوان القارين لمهمة التربية 202626 أي ما يعادل 30.8 بالمائة من جملة موظفي الدولة، إضافة الى ما يناهز 21 ألف عونا متعاقدا.