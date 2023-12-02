بنزرت: المصادقة على 87 عملية إستثمار بقيمة 6،7 مليون دينار

صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات الفلاحية بولاية بنزرت، في إجتماعها الدوري الملتئم، أمس الجمعة، على 87 عملية إستثمار في القطاع الفلاحي بقيمة 6،7 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المنح 2,7 مليون دينار.



وبين المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، كمال الزعيبي ، في تصريح لصحفي "وات"، ان اغلب المشاريع التي تمت دراسة ملفاتها ودعمها، تمثلت في الري الفلاحي وإحداث الفساقي والابار وتربية الاغنام والابقار والنحل، علاوة على غراسة الأشجار المثمرة والزياتين واقتناء الجرارات الفلاحية، وقطاعات الصيد البحري وخدمات النقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري، ومنتوجات الدواجن وخدمات الطب البيطري، وصنع قشور الثلج بميناء الصيد البحري بسيدي مشرق، واقتناء تجهيزات مراقبة للمستغلة الفلاحية.

كما ستمكن المشاريع من إحداث اكثر من 90 موطن شغل مباشر وغير مباشر.

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