كأس إفريقيا للأمم للسيدات... الجزائر تفوز على بوروندي (5-1) ):

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم للسيدات على نظيره البوروندي بنتيجة (5-1, ) يوم الخميس بملعب 5 جويلية

بالجزائر العاصمة لحساب الدور الثاني والأخير لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2024.

وافتتح منتخب بوروندي التهديف عن طريق أولغا نيوموونغيري في الدقيقة (29), فيما وقع أهداف منتخب الجزائر كل من إيناس بوطالب (32 و 43 و 67) ولينة بوساحة (65) وإيمان شبال في (80).

وتجرى مباراة الإياب يوم الاثنين بذات الملعب الأولمبي بالجزائر العاصمة ابتداء من (00ر17).



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وتأهلت التشكيلة الجزائرية الى الدور الأخير للمنافسة في شهر سبتمبر الماضي

على حساب أوغندا (2-1 ذهابا) و (1-1 إيابا).

و كان منتخب البوروندي قد أقصى من جهته نظيره الإثيوبي في الدور الفارط

للمنافسة (1-1 ذهابا و 1-1 إيابا (5-3 بضربات الترجيح).



و يشارك 42 منتخبا إفريقيا في تصفيات-2024, التي جرت على شكل (ذهابا و إيابا). و قد أعفي من الدور الأول للتصفيات منتخبا جنوب إفريقيا

(حاملة اللقب) و زامبيا (وصيفة).

وستجري المرحلة النهائية بالمغرب.



و تخوض المنتخبات العشرين المتأهلة من الدور الأول بالإضافة للمنتخبين

المعفيين الدور الثاني و الأخير.

و تتأهل المنتخبات ال 11 الفائزة في مجموعة الذهاب والاياب للمرحلة النهائية بالإضافة إلى البلد المنظم.