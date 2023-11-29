يورو 2024 : سحب قرعة المنافسة يوم السبت المقبل بمدينة هامبورغ الألمانية





نيون 29 نوفمبر 2023 (وات) - ستسحب يوم السبت بهامبورغ قرعة نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 جوان إلى 14 جويلية 2024, حسبما اعلن عنه الاتحاد الاوروبي.

وحدد الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" أربع مستويات لعملية سحب القرعة التي ستقام فعالياتها بمدينة هامبورغ الألمانية حيث توزع على 6 مجموعات بين المنتخبات التي حسمت تأهلها للنهائيات حتى الآن.



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وكانت منتخبات ألمانيا "مستضيف المنافسة" وألبانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وإنقلترا وفرنسا والمجر والبرتغال واسكتلندا وسلوفاكيا وإسبانيا

وتركيا وصربيا ورومانيا وسويسرا وهولندا وكرواتيا وتشيكيا وإيطاليا وسلوفينيا قد حسمت تأهلها للنهائيات.

وستجرى القرعة على 21 منتخبا على أن يكتمل العدد الكلي للمنتخبات في مارس المقبل بتأهل ثلاثة منتخبات من مباريات الملحق.

ويحمل منتخب إيطاليا لقب النسخة الماضية للبطولة بعد فوزه على نظيره الإنقليزي بركلات الترجيح 3 -2 , بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.