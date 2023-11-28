Babnet

دفع التعاون العسكري وتطويره محور لقاء وزير الدفاع الوطني بالسفير المصري بتونس

Publié le Mardi 28 Novembre 2023 - 18:03 قراءة: 0 د, 23 ث
      
مثل دفع التعاون العسكري وتطويره والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مع سفير جمهورية مصر العربيّة بتونس إيهاب فهمي.

وثمّن الوزير بالمناسبة الروابط الأخوية العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا الحرص على مزيد دفع التعاون العسكري بين الجانبين والارتقاء به إلى مستويات رفيعة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.

...

من جهته، نوّه السفير المصري بمستوى التعاون القائم بين تونس ومصر، واستعداد بلاده لتعزيزه وتوسيع مجالاته.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 277837


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*