دفع التعاون العسكري وتطويره محور لقاء وزير الدفاع الوطني بالسفير المصري بتونس

مثل دفع التعاون العسكري وتطويره والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مع سفير جمهورية مصر العربيّة بتونس إيهاب فهمي.



وثمّن الوزير بالمناسبة الروابط الأخوية العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا الحرص على مزيد دفع التعاون العسكري بين الجانبين والارتقاء به إلى مستويات رفيعة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.





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من جهته، نوّه السفير المصري بمستوى التعاون القائم بين تونس ومصر، واستعداد بلاده لتعزيزه وتوسيع مجالاته.