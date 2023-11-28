Babnet

زغوان: الإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز أكثر من 30 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك خلال الأشهر الستة الأخيرة

Publié le Mardi 28 Novembre 2023 - 18:05 قراءة: 0 د, 54 ث
      
في إطار مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية وحماية المستهلك من كل المنتجات التي تهدّد صحته عبر المواد منتهية الصلوحية أو المغشوشة، رفعت فرق المراقبة الجهوية بولاية زغوان التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ شهر ماي 2023 (تاريخ تركيزها بالجهة)، إجمالي41 مخالفة تم بمقتضاها تحرير محاضر في شأن مرتكبيها وحجز المواد موضوع المخالفة.

وأفاد المدير الجهوي للهيئة، جمال الدين النيفر، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ حملات التفقد التي قام بها أعوان المراقبة خلال الفترة المذكورة أسفرت عن حجز أكثر من 31 طنا من المواد المخادعة للمستهلك أو غير الصالحة للاستهلاك منها 15 طنا من الحليب المجفف والمستحضرات الغذائية، و11 طنا من مادة "الفرينة"، و4 أطنان من الخضر والغلال، و13200 بيضة، و120 كيلوغلراما من اللحوم بصنفيها، وذلك من أجل ترويج منتوجات منتهية الصلوحية وأخرى مخادعة للمستهلك في طبيعة أو تركيبة المنتوج أو غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
وأضاف النيفر أن مصالح الهيئة رفعت 50 عينة للتحليل في إطار المراقبة الفنية للمنتجات المعدة للتصدير على غرار زيت الزيتون وبعض أصناف الغلال كما قامت بتحاليل مخبرية للمياه المستعملة للري عبر محطتي التطهير بكل من الفحص وزغوان


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 277835


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*