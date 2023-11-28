العائدات السياحية ومداخيل العمل تبلغ مستوى 13 مليار دينار في 20 نوفمبر 2023

حققت العائدات السياحية ومداخيل العمل، منذ بداية السنة والى غاية يوم 20 نوفمبر 2023،عائدات 13،1 مليار دينار، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.



وسجلت العائدات السياحية، وفق ذات المصدر، ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة، لتتحول قيمتها من 4،8 مليار دينار، خلال شهر نوفمبر 2022، إلى 6،4 مليار دينار حاليا.





...



كما زادت مداخيل العمل، بدورها، بشكل طفيف، بنسبة 3،3 بالمائة، لتصل الى مستوى 6،6 مليار دينار.



وأفاد البنك المركزي، ان هذه الزيادة، أدّت إلى زيادة المدخرات من العملة الصعبة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 24،8 مليار دينارالى غاية يوم 27 نوفمبر 2023، أي ما يعادل 111 يوم توريد، مقابل قيمة 21،9 مليار دينار (98 يوم توريد) قبل عام.



وفي ما يتعلق بخدمة الدين، فقد تطورت بشكل كبير في حدود نسبة 43 بالمائة، لتتحول من 7،3 مليار دينار، في 20 نوفمبر 2022، إلى 10،5 مليار دينار حاليا.



كما تظهر المؤشرات المالية للبنك المركزي، ارتفاع حجم اعادة التمويل بنسبة 15،5 بالمائة، الى 13،2 مليار دينار، ومجمل المعاملات البنكية، بنسبة 38،6 بالمائة، إلى حوالي 2،3 مليار دينار، وذلك الى غاية أمس، الإثنين 27 نوفمبر 2023.