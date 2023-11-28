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هلال مساكن ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب خالد بن ساسي

Publié le Mardi 28 Novembre 2023 - 09:05 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة لفريق هلال مساكن إنهاء التعاقد مع المدرب الأول لأكابر فريق كرة القدم خالد بن ساسي.
وكان خالد بن ساسي قد أشرف على المقاليد الفنية للهلال الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية منذ بداية الموسم.
ويحتل هلال مساكن المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى بـرصيد 12 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و3 تعادلات، مقابل هزيمتين.

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