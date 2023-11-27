منتدى التلاقي: طلبة وروّاد اعمال وخبراء يناقشون سبل إحداث مشاريع مؤثرة ومستديمة وتتحلى بالمسؤولية المجتمعية

بحث المشاركون في إطار النسخة الخامسة لمنتدى التلاقي 3 أصفار 2023 "صفر اقصاء وصفر كربون وصفر فقر"، المنعقدة، الاثنين، بمدينة الثقافة بتونس، كيفية انشاء مؤسسات مؤثرة ومستديمة وتتحلى بالمسؤولية الجتمعية لضمان التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.



وأكّد المسؤول عن التنمية الدولية بالمنتدى، نسيم سليماني، في تصريح (لوات)، على هامش التظاهرة، أنّ اللقاء، الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "الاستدامة والرفاه الاجتماعي في قلب التنمية"، موجه لكافة الاشخاص المقتنعين بأهميّة التنمية المستديمة في عالم يواجه تحديات مناخية وبيئية واجتماعية جمّة.





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وقال سليماني في ذات السياق،" ان الطلبة وروّاد الأعمال والخبراء سيبحثون خلال المنتدى، سبل الحد من الفقر في تونس ودراسة الرهانات والحلول لحسن ادارة النفايات".



ويتضمن برنامج المنتدى، وفق سليماني، موائد مستديرة وحلقات نقاش وندوات صحفية، تركز على أهميّة الربط بين الرهانات البيئية والاقتصادية والمجتمعية.



واضاف بأنّ روّاد الأعمال الاجتماعيين سيعرضون، بمناسبة إنعقاد المنتدى، منتجاتهم إلى جانب الترويج إلى مشاريعهم المجتمعيّة المؤثرة، في اطار قرية الحلول التي تعد جزء لا يتجزا من الحدث.



من جانبه أفاد المنسق الوطني لمنتدى التلاقي تونس، أنيس بوفريخة، أن الدورة الخامسة للمنتدى ستسلط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية تتعلّق "ببناء نظم بيئية مستديمة " و"بالمناخ والبيئة والفقر" و"بعدم المساواة والإدماج".



ولفت بوفريخة، في هذا الصدد، أنّه منذ إطلاقه في تونس سنة 2018، تمكن منتدى التلاقي من انشاء حوالي ثلاثين ناديا تحت اسم 3 أصفار صفر مركبات نوادي" في مختلف المؤسسات الجامعية التونسية.



واعتبر ان المنتدى يطمح إلى تحسيس الشباب، الذين يعدون روّاد الاعمال في المستقبل، بأهميّة بعث مشاريع مستديمة لتحقيق التنمية والحد من الفقر وعدم المساواة والظلم.



يشار إلى أن منتدى التقاربات، قد بعث سنة 2008، بفرنسا من قبل المنظمة الغير حكومية الفرنسية للتضامن الدولي اكتاد، وهي عبارة عن منصة للتفكير والتعبئة والدعوة، بغاية تعزيز "اهداف التنمية المستدامة" ومكافحة الفقر والاقصاء والتغير المناخية في كل من البلدان المتقدمة والنامية.



وتعمل الجمعيّة المتكوّنة من أكثر من 300 منظمة شريكة من جميع القطاعات، على تشجيع التفكير والعمل ونشر الممارسات الجيّدة وتشجيع البناء المشترك لشراكات مبتكرة ذات تأثير مجتمعي قوّي.



وأكّد مؤسّس منتدى التلاقي، فريدريك روسال، أنّ المنتدى يطمح إلى حشد أصحاب المصلحة من جميع القطاعات من أجل تقارب الأهداف والبرامج لأجل عالم خال من الاقصاء والكربون والفقر".