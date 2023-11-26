البرلمان ينطر اليوم الإثنين في مشروعي ميزانيّتي وزارة التجارة ووزارة تكنولوجيات الاتصال

ينظر مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، في مشروعي ميزانيّتي وزارتي التجارة وتنمية الصادرات وتكنولوجيات الاتصال، في إطار الجلسات العامّة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.



وستخصّص الحصّة الصباحية من الجلسة العامّة، وفق بلاغ صادر الأحد عن البرلمان، لعرض ومناقشة مشروع ميزانية مهمّة التجارة، إذ سيقع عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول هذه المهمّة، إضافة إلى النقاش وبيانات وأجوبة وزيرة التجارة.





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أمّا الحصّة المسائيّة، التي تنطلق بداية من الثالثة ظهرا، فستخصّص لعرض ومناقشة ميزانية مهمّة تكنولوجيات الاتصال وتقرير لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد حول هذه المهمّة، إضافة إلى النقاش وبيانات وأجوبة وزير تكنولوجيات الاتصال.



وكان مجلس نواب الشعب انطلق يوم 17 نوفمبر الحالي في جلساته العامّة الخاصّة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، التي ستتواصل إلى حدود يوم 7 ديسمبر المقبل.



وتقدّر ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 77،868 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 9،3 بالمائة مقارنة بميزانية 2023.



ويعتمد مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة على جملة من الفرضيات من ذلك تحقيق نمو بنسبة 2،1 بالمائة وسعر برميل النفط في حدود81 دولارا.



وتقدر، وفق المشروع ذاته، الموارد الذاتية لميزانية الدولة بـ 49،160 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 8،4 بالمائة مقارنة بسنة 2023. وتشكل هذه الموارد 63،1 بالمائة من موارد الدولة خلال سنة 2024.